Задержан руководитель центра занятости Шымкента
Фото: Instagram/shagdat.asset
Антикоррупционной службой задержан руководитель центра занятости Шымкента Асет Шагадат, сообщает Zakon.kz.
По информации OTYRAR, в Антикоррупционной службе подтвердили задержание руководителя центра занятости Шымкента. В отношении него проводится расследование.
"Проводится досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Центр трудовой мобильности", – говорится в сообщении.
Он находится под стражей.
Ранее стало известно, что главу "Алматы Тазалык" подозревают в получении взятки.
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