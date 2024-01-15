Антикоррупционной службой задержан руководитель центра занятости Шымкента Асет Шагадат, сообщает Zakon.kz.

По информации OTYRAR, в Антикоррупционной службе подтвердили задержание руководителя центра занятости Шымкента. В отношении него проводится расследование.

"Проводится досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Центр трудовой мобильности", – говорится в сообщении.

Он находится под стражей.

Ранее стало известно, что главу "Алматы Тазалык" подозревают в получении взятки.