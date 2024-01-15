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Задержан руководитель центра занятости Шымкента

Задержан руководитель центра занятости Шымкента Фото: Instagram/shagdat.asset
Антикоррупционной службой задержан руководитель центра занятости Шымкента Асет Шагадат, сообщает Zakon.kz.

По информации OTYRAR, в Антикоррупционной службе подтвердили задержание руководителя центра занятости Шымкента. В отношении него проводится расследование.

"Проводится досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Центр трудовой мобильности", – говорится в сообщении. 

Он находится под стражей. 

Ранее стало известно, что главу "Алматы Тазалык" подозревают в получении взятки. 

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