В Казахстане задержали трех бывших руководителей ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", подозреваемых в совершении коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz.

По информации КНБ, 9-10 ноября были задержаны бывший генеральный директор компании Петров В.В., его заместитель Кабылов К.М., а также исполнительный директор – директор департамента обеспечения закупок Сембай А.К.

11 и 12 ноября с санкции суда всех троих поместили под стражу сроком на два месяца.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела. Иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.

С 20 июля 2026 года КТЖ возглавлял Елжас Отыншиев. А 12 ноября того же года в Комитете национальной безопасности сообщили о его задержании. Также был задержан председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов. 14 ноября с санкции следственного суда Жакупову и Отыншиеву была избрана мера пресечения в виде ареста.

Позже премьер-министр Олжас Бектенов представил нового главу КТЖ и потребовал навести порядок в компании.