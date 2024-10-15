Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Количество задержанных по делу об убийстве Шерзата Болата увеличилось до 10 человек

Количество задержанных по делу об убийстве Шерзата Болата увеличилось до 10 человек, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 14:24 Фото: pixabay
Еще троих подозреваемых задержали по делу об убийстве несовершеннолетнего Шерзата Болата в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов в ходе пресс-конференции 15 октября 2024 года рассказал журналистам, что по уголовному делу об убийстве десятиклассника Шерзата Болата проходят 10 человек.

"По этому делу 10 человек признаны подозреваемыми. Все они совершеннолетние. Среди задержанных есть ранее осужденные за хулиганство. Еще двое находятся в орбите дела, но пока они не задержаны. Мы изучаем другие видео, дадим оценку поведения девушек. Если будут выявлены нарушения, то они тоже понесут наказание".Бауржан Аленов

Бауржан Аленов прокомментировал, имеют ли подозреваемые связь с ОПГ "Хуторские".

"В рамках уголовного дела: двое являются работниками ипподрома, один разнорабочий, другой сторож, двое работают в салоне красоты. То есть это простые ребята. Их связь с ОПГ будет тщательно проверяться. Однако ОПГ "Хуторские" у нас нет. В Талгаре есть такая местность, но они и к ней не имеют отношения".Бауржан Аленов

Также представитель МВД уточнил, что по талгарскому конфликту возбудили разные уголовные дела за хулиганство, угрозу, убийство и недонесение о преступлении.

4 октября в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще два человека получили телесные повреждения. Позже родные погибшего попросили найти и наказать всех виновных. В ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего подростка. Сразу после этого случая на месте был создан оперативный штаб, а семья была взята под охрану.

В Талгар в тот же день прибыл первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов.

Читайте также

Полиция, трагедия в Талгаре, показали видео
В полиции показали полное видео трагедии в Талгаре
Экспертиза, вещественные доказательства, полиция
Пропавшего казахстанца нашли в нескольких пакетах и в морозилке
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Экс-руководителей центров обслуживания населения задержали в Карагандинской области
Сахибам Садырова
МВД РК Алматинская область Талгар 2024 год Убийство
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы
Жителей Алматы и Шымкента ждут заморозки со снегом
Бывшую казахстанку выдворили в Россию и запретили въезд в РК на пять лет
Бывшую казахстанку выдворили в Россию и запретили возвращаться пять лет
руки, поддержка
Как общаться с людьми, у которых всегда все плохо, рассказала психолог
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: