Количество задержанных по делу об убийстве Шерзата Болата увеличилось до 10 человек

Еще троих подозреваемых задержали по делу об убийстве несовершеннолетнего Шерзата Болата в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов в ходе пресс-конференции 15 октября 2024 года рассказал журналистам, что по уголовному делу об убийстве десятиклассника Шерзата Болата проходят 10 человек.

"По этому делу 10 человек признаны подозреваемыми. Все они совершеннолетние. Среди задержанных есть ранее осужденные за хулиганство. Еще двое находятся в орбите дела, но пока они не задержаны. Мы изучаем другие видео, дадим оценку поведения девушек. Если будут выявлены нарушения, то они тоже понесут наказание". Бауржан Аленов

Бауржан Аленов прокомментировал, имеют ли подозреваемые связь с ОПГ "Хуторские".

"В рамках уголовного дела: двое являются работниками ипподрома, один разнорабочий, другой сторож, двое работают в салоне красоты. То есть это простые ребята. Их связь с ОПГ будет тщательно проверяться. Однако ОПГ "Хуторские" у нас нет. В Талгаре есть такая местность, но они и к ней не имеют отношения". Бауржан Аленов

Также представитель МВД уточнил, что по талгарскому конфликту возбудили разные уголовные дела за хулиганство, угрозу, убийство и недонесение о преступлении.

4 октября в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще два человека получили телесные повреждения. Позже родные погибшего попросили найти и наказать всех виновных. В ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего подростка. Сразу после этого случая на месте был создан оперативный штаб, а семья была взята под охрану.

В Талгар в тот же день прибыл первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов.