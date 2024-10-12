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МВД и прокуратура отчитались о ходе расследования поджога дома близ Талгара

МВД и прокуратура отчитались о ходе расследования поджога дома близ Талгара, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 21:54 Фото: МВД РК
Первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов 12 октября рассказали о ходе расследования по факту поджога дома семьи погибшего подростка в Талгарском районе, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Бауржан Аленов, с 4 октября – момента совершения преступления в Талгарском районе работает следственно-оперативная группа центрального аппарата МВД во главе с первым заместителем министра.

"Создана следственно-оперативная группа, которая проводит тщательную отработку по месту совершения преступления. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. Проводится подворный обход. Также проверяются подучетные лица. Фактическое место жительства семьи патрулируют сотрудники полиции. В доме, где имел место пожар, семья не проживала. Семья проживала по другому адресу. Гарантируем, что подозреваемые лица будут привлечены к уголовной ответственности. Также предупреждаю не распространять недостоверные сведения", – отметил первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов.

Прокурор Алматинской области Берик Адамов подчеркнул, что все следственные действия находятся на контроле Генеральной прокуратуры.



"Весь ход расследования я докладываю лично генеральному прокурору. На сегодняшний день специальные прокуроры расследуют факт о поджоге дома. С места изъяты все улики, по ним назначены соответствующие экспертизы. Мы ждем результаты экспертиз, после будет дана дополнительная информация. На сегодняшний день распространяется очень много недостоверной, ложной информации. Хотелось бы предупредить наших граждан, что за распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность", – обратился прокурор Алматинской области Берик Адамов.

Пожар в доме семьи погибшего подростка Шерзата Болата случился в ночь на 12 октября 2024 года. Обошлось без жертв и пострадавших.

После пожара отец погибшего в Талгаре 16-летнего подростка Шерзата Болата записал видеообращение к казахстанцам и попросил обойтись без кровопролития. Каржаубай Нурымов сказал, что верит в то, что все преступники будут наказаны. Он отметил, что ничего не боится, и добавил, что полиция, которая сейчас находится на месте происшествия, разберется во всем.

В Департаменте полиции Алматинской области рассказали, что по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. В соответствии с поступившим заявлением семья погибшего подростка обеспечена охраной. По месту ее проживания установлено круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

Расследование уголовного дела по факту поджога взял на контроль Генеральный прокурор Берик Асылов.

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