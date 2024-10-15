Из-за горящего мусора в Астане экстренно эвакуировали постояльцев общежития

Ночью 16 октября в столичном районе Сарыарка по улице Кутпанова, в пятиэтажном общежитии случился пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей, в коридоре первого этажа произошло загорание мусора от чего подъезд заполнился дымом.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Из-за инцидента спасателям пришлось эвакуировать четыре человека. По лестничному маршу из здания вывели два человека, в том числе двоих детей.

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС призывает граждан не пренебрегать правилами пожарной безопасности, так как ранее двое мужчин получили сильные ожоги во время тушения пожара в Степногорске.

