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Законодательство РК

Из-за горящего мусора в Астане экстренно эвакуировали постояльцев общежития

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 04:15 Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 16 октября в столичном районе Сарыарка по улице Кутпанова, в пятиэтажном общежитии случился пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей, в коридоре первого этажа произошло загорание мусора от чего подъезд заполнился дымом.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 04:15

Фото: пресс-служба МЧС РК

Из-за инцидента спасателям пришлось эвакуировать четыре человека. По лестничному маршу из здания вывели два человека, в том числе двоих детей.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 04:15

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС призывает граждан не пренебрегать правилами пожарной безопасности, так как ранее двое мужчин получили сильные ожоги во время тушения пожара в Степногорске.

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