Из-за горящего мусора в Астане экстренно эвакуировали постояльцев общежития
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 16 октября в столичном районе Сарыарка по улице Кутпанова, в пятиэтажном общежитии случился пожар, сообщает Zakon.kz.
По информации спасателей, в коридоре первого этажа произошло загорание мусора от чего подъезд заполнился дымом.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Из-за инцидента спасателям пришлось эвакуировать четыре человека. По лестничному маршу из здания вывели два человека, в том числе двоих детей.
Фото: пресс-служба МЧС РК
МЧС призывает граждан не пренебрегать правилами пожарной безопасности, так как ранее двое мужчин получили сильные ожоги во время тушения пожара в Степногорске.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript