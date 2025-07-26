Более 40 человек эвакуировали в Петропавловске из горящего общежития

В одном из общежитий Петропавловска случился пожар. Из горящего здания на улицу вывели 42 человека, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, инцидент случился в здании, расположенном по улице Нурсултана Назарбаева. Возгорание началось в одной из комнат на втором этаже.

"По лестничному маршу пожарные эвакуировали 42 человека, в том числе восемь детей. Удалость не допустить распространения огня на соседние комнаты. Пожар был ликвидирован на малой площади", – рассказали в министерстве.

Пожарные попросили казахстанцев следить за состоянием электропроводки в квартирах, не перегружать сеть и использовать только исправные электроприборы.

Ранее в Алматы потушили крупный пожар на склоне горы в Медеуском районе.