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Происшествия

Более 40 человек эвакуировали в Петропавловске из горящего общежития

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 15:13 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В одном из общежитий Петропавловска случился пожар. Из горящего здания на улицу вывели 42 человека, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, инцидент случился в здании, расположенном по улице Нурсултана Назарбаева. Возгорание началось в одной из комнат на втором этаже.

"По лестничному маршу пожарные эвакуировали 42 человека, в том числе восемь детей. Удалость не допустить распространения огня на соседние комнаты. Пожар был ликвидирован на малой площади", – рассказали в министерстве.

Пожарные попросили казахстанцев следить за состоянием электропроводки в квартирах, не перегружать сеть и использовать только исправные электроприборы.

Ранее в Алматы потушили крупный пожар на склоне горы в Медеуском районе. 

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Андрей Дюсупов
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