Более 40 человек эвакуировали в Петропавловске из горящего общежития
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В одном из общежитий Петропавловска случился пожар. Из горящего здания на улицу вывели 42 человека, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, инцидент случился в здании, расположенном по улице Нурсултана Назарбаева. Возгорание началось в одной из комнат на втором этаже.
"По лестничному маршу пожарные эвакуировали 42 человека, в том числе восемь детей. Удалость не допустить распространения огня на соседние комнаты. Пожар был ликвидирован на малой площади", – рассказали в министерстве.
Пожарные попросили казахстанцев следить за состоянием электропроводки в квартирах, не перегружать сеть и использовать только исправные электроприборы.
Ранее в Алматы потушили крупный пожар на склоне горы в Медеуском районе.
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