#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
519.28
540.05
5.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
519.28
540.05
5.31
Происшествия

В Астане задержаны неоднократно судимые вымогатели и грабители

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 08:52 Фото: polisia.kz
Управлением по борьбе с организованной преступностью столичного департамента полиции при координации прокуратуры проведено задержание преступной группы, в которую входили представители криминалитета с неоднократной судимостью, сообщает Zakon.kz.

Они подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений, передает пресс-служба МВД Казахстана. В одном из эпизодов фигуранты путем угрозы и применения насилия завладели у местного жителя суммой в 5 млн тенге и внедорожником марки Toyota. В другом случае на территории одного из банков они открытым путем похитили 6 млн тенге.

Фото: пресс-служба МВД РК

"Все участники преступной группы взяты под стражу. Осуществляется проверка их причастности к другим аналогичным уголовным правонарушениям. Досудебное расследование проводится по фактам вымогательства и грабежа, совершенных группой лиц по предварительному сговору", – сказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

А в Алматы на ледовом катке жестоко избили подростка.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
В Алматы в подъезде жилого дома нашли новорожденную малышку
Происшествия
00:45, 31 января 2025
В Алматы в подъезде жилого дома нашли новорожденную малышку
"Выбили брекеты": подростка жестоко избили на катке в Алматы
Происшествия
14:26, 30 января 2025
"Выбили брекеты": подростка жестоко избили на катке в Алматы
Мать и дочь с двойным гражданством задержала полиция в ВКО
Происшествия
02:37, 30 января 2025
Мать и дочь с двойным гражданством задержала полиция в ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: