В Астане задержаны неоднократно судимые вымогатели и грабители

Управлением по борьбе с организованной преступностью столичного департамента полиции при координации прокуратуры проведено задержание преступной группы, в которую входили представители криминалитета с неоднократной судимостью, сообщает Zakon.kz.

Они подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений, передает пресс-служба МВД Казахстана. В одном из эпизодов фигуранты путем угрозы и применения насилия завладели у местного жителя суммой в 5 млн тенге и внедорожником марки Toyota. В другом случае на территории одного из банков они открытым путем похитили 6 млн тенге.

Фото: пресс-служба МВД РК

"Все участники преступной группы взяты под стражу. Осуществляется проверка их причастности к другим аналогичным уголовным правонарушениям. Досудебное расследование проводится по фактам вымогательства и грабежа, совершенных группой лиц по предварительному сговору", – сказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

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