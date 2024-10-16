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Шесть иностранцев погибли в аварии с грузовиком на трассе в Мангистауской области

Смертельная авария произошла на трассе в Мангистауской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 19:47 Фото: Zakon.kz
16 октября в 07:30 на трассе Бейнеу – Тажен столкнулись Jac и MAN. Jac врезался в большегруз, который стоял на обочине дороги, ожидая очереди на проезд через границу. Всего в автомобиле находилось 10 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, шесть иностранцев погибли, еще четверо были госпитализированы в Бейнеускую центральную районную больницу. Состояние пострадавших – средней степени тяжести. Необходимое лечение получают в полном объеме.

Согласно данным издания, все транспортные средства, ставшие участниками ДТП, зарегистрированы в Республике Узбекистан. Потерпевшие и погибшие являются гражданами Узбекистана, которые возвращались из России.

По данному факту начато досудебное расследование. О происшествии сообщено генеральному консульству Узбекистана в Актау, – рассказали в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Акмолинской области за день произошло около 25 аварий.

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