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Законодательство РК

Военнослужащие Нацгвардии помогли девушке, потерявшей сознание на улице в Атырау

нацгвардия, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 20:06 Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК
16 октября около 21:15 военнослужащие воинской части 5546 Национальной гвардии МВД РК во время патрулирования Атырау оказали первую медицинскую помощь молодой девушке, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Нацгвардии, старший сержант Ердәулет Қошқар и патрульные – рядовые Толқын Мурзахметов и Нұрбек Авазханов – обнаружили девушку, лежащую на земле без сознания. Не теряя ни минуты, военнослужащие помогли пострадавшей.

"Это произошло в вечернее время. Как для военнослужащих войск правопорядка, нашей первостепенной задачей является защита прав человека, его конституционных прав, и конечно же безопасность их здоровья. После оказания первой помощи 16-летняя девушка пришла в себя", – отметил старший сержант Ердәулет Қошқар.

После прибытия бригады скорой помощи девушку доставили в городскую больницу.

Ранее смекалка и телефонные навыки полицейского из СКО помогли дать отпор интернет-мошенникам.

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