Офицер Нацгвардии спас жизнь девушке

Военнослужащий Национальной гвардии МВД РК во время патрулирования оказал помощь девушке, потерявшей сознание на улице, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Нацгвардии, инцидент произошел в одном из оживленных районов города Актобе.

"В 23:30 на маршруте патрулирования автопатруль по улице Абулхайыр хана около здания банка увидел, что на проезжую часть выбежал мужчина. Он сообщил остановившимся гвардейцам, что на тротуаре лежит девушка. Дежурный патруля незамедлительно прибыл на место происшествия", – сообщили в ведомстве.

Девушка была без сознания. Очевидец рассказал, что скорую помощь вызвали пять минут назад, но ее пока нет. Тогда, не теряя времени, дежурный наряда майор Дмитрий Муравицкий решил сам доставить пострадавшую в ближайшую больницу.

Фото: Нацгвардия МВД РК

Девушку быстро доставили в многопрофильную областную больницу Актобе и передали дежурному врачу. После осмотра врач установил, что у девушки случился сердечный приступ. В настоящее время ее состояние удовлетворительное.

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