Пожар по повышенному рангу тушат в популярном ресторане в Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
18 октября в 21:50 в Медеуском районе Алматы по улице Тулебаева загорелась кровля известного ресторана Chechil, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС города, на месте по повышенному рангу вызова работают огнеборцы.
"Посетители успели покинуть ресторан. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала. На месте работают 27 человек личного состава и восемь техники", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Уральске полицейские потушили горящую машину и спасли водителя.
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