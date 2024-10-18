Пожар по повышенному рангу тушат в популярном ресторане в Алматы

Фото: пресс-служба МЧС РК

18 октября в 21:50 в Медеуском районе Алматы по улице Тулебаева загорелась кровля известного ресторана Chechil, сообщает Zakon.kz.

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