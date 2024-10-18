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Законодательство РК

Пожар по повышенному рангу тушат в популярном ресторане в Алматы

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 22:28 Фото: пресс-служба МЧС РК
18 октября в 21:50 в Медеуском районе Алматы по улице Тулебаева загорелась кровля известного ресторана Chechil, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС города, на месте по повышенному рангу вызова работают огнеборцы.

"Посетители успели покинуть ресторан. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала. На месте работают 27 человек личного состава и восемь техники", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что в Уральске полицейские потушили горящую машину и спасли водителя.

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