Тело 22-летней девушки нашли возле элитного жилого комплекса в Астане

Девушка выпала из элитного жилого комплекса в Астане. В правоохранительных органах не исключают, что это могло быть самоубийство, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о том, что около элитного жилого комплекса по проспекту Кошкарбаева обнаружено тело без признаков жизни, поступило в полицию во втором часу дня, отмечает КТК. Правоохранителям удалось установить личность девушки.

Как сообщили в местном департаменте внутренних дел, ей было всего 22 года. Обстоятельства произошедшего выясняются. Предполагается, что она могла спрыгнуть с 24-го этажа.

"Днем 18 октября в управление полиции района Алматы поступило сообщение о том, что возле подъезда обнаружена девушка без признаков жизни. По прибытии полицейских установлена личность 22-летней погибшей. По предварительным данным, девушка упала с многоэтажного дома. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются". Руководитель пресс-службы ДП г. Астаны Эльмира Шауленова

Ранее сообщалось, что военнослужащий совершил суицид в Шахтинске.