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Законодательство РК

Военнослужащий совершил суицид в Шахтинске

Военнослужащий совершил суицид в Шахтинске , фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 23:03 Фото: pixabay
Тело военнослужащего по контракту в/ч 6505 Регионального командования "Орталық" 13 октября было обнаружено в городе Шахтинск, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе РгК "Орталық" Национальной гвардии РК. 

"В городе Шахтинск в квартире по месту проживания во внеслужебное время обнаружено тело военнослужащего по контракту. По предварительной информации, военнослужащий контрактной службы совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Военнослужащий покончил с собой в Актау. 

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