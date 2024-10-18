Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Полицейский из Семея, спасший девочку от преследователя с ножом, погиб в аварии

полицейский умер в аварии, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 23:03 Фото: пресс-служба ДП Абайской области
18 октября 2024 года на автодороге Омск – Майкапчагай произошла авария с участием трех транспортных средств. В результате столкновения погибли трое граждан, в том числе старший сержант полиции города Семея Асхат Ахатов, сообщает Zakon.kz.

По данному факту начато досудебное расследование.

"Все обстоятельства устанавливаются. Департамент полиции выражает соболезнования родным и близким погибших", – рассказали в департаменте региона.

Ранее, в марте этого года, погибший полицейский героический спас девочку от преследователя, получив ножевые ранения от преступника.

Читайте также

тело девушки нашли возле ЖК в Астане
Тело 22-летней девушки нашли возле элитного жилого комплекса в Астане
пожар в Алматы
Пожар по повышенному рангу тушат в популярном ресторане в Алматы
рыба, мурена, США
В Южной Калифорнии на пляже нашли необычное морское существо
Елена Беляева
Абайская область ДТП МВД РК Омск Семей ДТП 2024 год Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки
Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем
Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем
Полнолуние, влияние, нервозность, землетрясение
Землетрясения, неврозы и недомогание: мощное полнолуние влияет на нас или это совпадения?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: