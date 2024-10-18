Полицейский из Семея, спасший девочку от преследователя с ножом, погиб в аварии
Фото: пресс-служба ДП Абайской области
18 октября 2024 года на автодороге Омск – Майкапчагай произошла авария с участием трех транспортных средств. В результате столкновения погибли трое граждан, в том числе старший сержант полиции города Семея Асхат Ахатов, сообщает Zakon.kz.
По данному факту начато досудебное расследование.
"Все обстоятельства устанавливаются. Департамент полиции выражает соболезнования родным и близким погибших", – рассказали в департаменте региона.
Ранее, в марте этого года, погибший полицейский героический спас девочку от преследователя, получив ножевые ранения от преступника.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript