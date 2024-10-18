Полицейский из Семея, спасший девочку от преследователя с ножом, погиб в аварии

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

18 октября 2024 года на автодороге Омск – Майкапчагай произошла авария с участием трех транспортных средств. В результате столкновения погибли трое граждан, в том числе старший сержант полиции города Семея Асхат Ахатов, сообщает Zakon.kz.

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