Пожар в алматинском кафе охватил 100 квадратных метров

В Алматы потушили пожар, разгоревшийся в двухэтажном кафе, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, опубликованной пресс-службой МЧС РК, площадь возгорания составила 100 кв. м.

Причины пожара устанавливаются.

Согласно данным министерства, во время инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в 1 микрорайоне в Ауэзовском районе в Алматы вспыхнула кровля двухэтажного кафе.