Пожар в алматинском кафе охватил 100 квадратных метров
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Алматы потушили пожар, разгоревшийся в двухэтажном кафе, сообщает Zakon.kz.
По предварительной информации, опубликованной пресс-службой МЧС РК, площадь возгорания составила 100 кв. м.
Причины пожара устанавливаются.
Согласно данным министерства, во время инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в 1 микрорайоне в Ауэзовском районе в Алматы вспыхнула кровля двухэтажного кафе.
