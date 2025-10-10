#АЭС в Казахстане
Происшествия

Пожар в алматинском кафе охватил 100 квадратных метров

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 21:15 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Алматы потушили пожар, разгоревшийся в двухэтажном кафе, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, опубликованной пресс-службой МЧС РК, площадь возгорания составила 100 кв. м.

Причины пожара устанавливаются.

Согласно данным министерства, во время инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в 1 микрорайоне в Ауэзовском районе в Алматы вспыхнула кровля двухэтажного кафе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
