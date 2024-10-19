Чиновнице в СКО объявили замечание, а не строгий выговор

Заместителю акима Кызылжарского района Алме Нургалиевой объявили замечание, сообщает Zakon.kz.

Причиной для разбирательства на совете по этике стало видео, размещенное в соцсетях. Оказалось, что вечером 28 августа чиновница заехав в магазин на служебном автомобиле припарковалась в неположенном месте. Помимо этого в служебном авто находилась ее мама. Об этом передает издание "Петропавловск.news".

В результате массового возмущения заместитель акима района, которая по совместительству является уполномоченной по этике:

оплатила административный штраф;

на заседании совета по этике вину свою полностью признала.

"При этом Нургалиева просила принять во внимание, что действия происходили в период паводка, когда все работали в режиме нон-стоп", – говорится в публикации.

Мнения членов совета по этике разделились, Одни посчитали это нарушение незначительным и предложили вовсе отменить наказание. Другие предлагали назначить заместителю акима строгий выговор, третьи призывали рекомендовать именно соизмеримое проступку наказание.

"Мы рассматриваем дела, дискредитирующие госслужащих. Никому не позволено на служебной машине ездить в личных целях и возить родственников. Нужно подойти более принципиально, объективно", – сказал председатель совета по этике Ержан Карымсаков и предложил взыскание в виде строгого выговора.

Фото: pkzsk.info

Однако большинством голосов было рекомендовано обойтись замечанием.

А 14 октября покупку автомобиля за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная.