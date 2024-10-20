Трое детей чуть не пострадали от взрыва газа в Карагандинской области
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
20 октября 2024 года спасатели МЧС в Карагандинской области эвакуировали три ребенка и вынесли три газовых баллона из горящей постройки, сообщает Zakon.kz.
Рано утром в г. Сарань по улице Цымлянская произошло загорание хозяйственной постройки и забора.
МЧС эвакуировали из дома 3 ребенка. Опасность представляли три газовых баллона, которые спасатели вынесли с места пожара.
Возгорание ликвидировали на площади 40 кв.м. Пострадавших нет. МЧС призывает граждан не пренебрегать правилами пожарной безопасности.
Ранее мощный взрыв мог бы случиться на АЗС в Караганде, если бы пожарные вовремя не потушили огонь.
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