Трое детей чуть не пострадали от взрыва газа в Карагандинской области

20 октября 2024 года спасатели МЧС в Карагандинской области эвакуировали три ребенка и вынесли три газовых баллона из горящей постройки, сообщает Zakon.kz.

Рано утром в г. Сарань по улице Цымлянская произошло загорание хозяйственной постройки и забора.

МЧС эвакуировали из дома 3 ребенка. Опасность представляли три газовых баллона, которые спасатели вынесли с места пожара.

Возгорание ликвидировали на площади 40 кв.м. Пострадавших нет. МЧС призывает граждан не пренебрегать правилами пожарной безопасности.

Ранее мощный взрыв мог бы случиться на АЗС в Караганде, если бы пожарные вовремя не потушили огонь.

