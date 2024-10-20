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В Алматы потушили пожар в кафе: из огня вынесли три кислородных баллона

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 13:58 Фото: ДЧС Алматы
Из горящего в центре Алматы кафе, вынесли три кислородных баллона. Пожар потушили менее чем за час, обошлось без жертв и пострадавших, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС города рассказали, что по уточненным данным огонь успел распространиться на площади в 280 квадратных метров.

"Огонь локализовали спустя полчаса с момента прибытия на место происшествия. Ликвидировать возгорание удалось в 13:18. В момент пожара посетителей в кафе не было", – сообщили в ведомстве.
пожар, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 13:58

Фото: ДЧС Алматы

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 13:58

Фото: ДЧС Алматы

Напомним, к тушению пожара в одноэтажном кафе, которое расположено на улице Макатаева, сотрудники ДЧС приступили 20 октября в 12:25. Для ликвидации огня пришлось вскрывать кровлю здания.

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