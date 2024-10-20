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Одноэтажное кафе горит в Алматы на улице Макатаева

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 13:03 Фото: ДЧС Алматы
В данный момент алматинские пожарные тушат пожар в одноэтажном кафе, которое расположено в Алмалинском районе по улице Макатаева, сообщает Zakon.kz.

В данный момент алматинские пожарные тушат пожар в одноэтажном кафе, которое расположено в Алмалинском районе по улице Макатаева, сообщает Zakon.kz.

"По предварительной информации в кафе случилось задымление с вытяжки. Очаг огня установлен, пожарные вскрывают кровлю", – рассказали в пресс-службе ДЧС Алматы.
пожар, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 13:03

Фото: ДЧС Алматы

В ведомстве отметили, что пожарные прибыли на место происшествия за пять минут. Огонь удалось локализовать менее чем за 30 минут. Посетителей в кафе не было. Предварительная площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

18 октября 2024 года в Алматы тушили пожар в популярном ресторане. Огонь локализовали на площади в 250 квадратных метров.

Андрей Дюсупов
МЧС РК Алматы Пожар 2024 год
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