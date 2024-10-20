В Алматы автомобиль сбил девушку насмерть на Розыбакиева

В Алматы на пересечении улиц Розыбакиева и Дуйсенова 20 октября произошло смертельное ДТП, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Ford Mondeo под управлением девушки двигался по улице Розыбакиева в северном направлении, когда на проезжую часть, вне пешеходного перехода, неожиданно вышла другая девушка 2005 года рождения.

Фото: Zakon.kz

Водитель не успела избежать столкновения. В результате наезда пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшей.

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и криминалист, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

Фото: Zakon.kz

По предварительным данным, пешеход пересекала дорогу в неположенном месте, в 100 метрах от пешеходного перехода.





Ранее сообщалось о другом ДТП. Автобус насмерть сбил пешехода в Караганде из-за гололеда.