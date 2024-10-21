Газбаллоны взорвались в кузове автомобиля в Астане

21 октября во время следования груженого газовыми баллонами автомобиля раздался взрыв. Спасатели смогли предотвратить взрыв 11 газовых баллонов, сообщает Zakon.kz.

Опасный инцидент произошел в Астане в районе Байконур.

"По ул. Бектау произошло загорание грузовой автомашины, груженой газовыми баллонами, которые в результате нагрева начали взрываться. Прибывшие на место происшествия силы и средства МЧС в считаные минуты ликвидировали пожар, подав стволы с водой и охладив баллоны", – рассказали в ДЧС Астаны.

Огнеборцам удалось спасти 11 газовых балонов из 17.





Огнем были повреждены рядом припаркованные три автомобиля.





Кроме того, спасателям удалось спасти от огня восемь автомобилей и рядом стоящие жилые дома.





Пострадавших нет.

19 октября мощный взрыв мог бы случиться на АЗС в Караганде, если бы пожарные вовремя не потушили огонь.