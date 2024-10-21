Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Газбаллоны взорвались в кузове автомобиля в Астане

тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 20:49 Фото: ДЧС Павлодарской области
21 октября во время следования груженого газовыми баллонами автомобиля раздался взрыв. Спасатели смогли предотвратить взрыв 11 газовых баллонов, сообщает Zakon.kz.

Опасный инцидент произошел в Астане в районе Байконур. 

"По ул. Бектау произошло загорание грузовой автомашины, груженой газовыми баллонами, которые в результате нагрева начали взрываться. Прибывшие на место происшествия силы и средства МЧС в считаные минуты ликвидировали пожар, подав стволы с водой и охладив баллоны", – рассказали в ДЧС Астаны.

Огнеборцам удалось спасти 11 газовых балонов из 17.


Огнем были повреждены рядом припаркованные три автомобиля.


Кроме того, спасателям удалось спасти от огня восемь автомобилей и рядом стоящие жилые дома.


Пострадавших нет.

19 октября мощный взрыв мог бы случиться на АЗС в Караганде, если бы пожарные вовремя не потушили огонь.

Читайте также

помощь спасателей
Спасатели Кокшетау помогли двум пенсионерам, оказавшимся в схожей ситуации
полицейского ранили ножом
Ножевое ранение получил полицейский в Уральске
Дети, ребенок плачет, детский сад, дошкольный возраст, абьюз
В Темиртау воспитательницу уволили из детсада за агрессивное поведение с детьми
Оксана Житникова
Астана МЧС РК Пожар 2024 год Взрывы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Тепло закончилось: 21 октября синоптики обещают казахстанцам дожди и снег
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Путинцева поднялась на три строчки, Рыбакина осталась пятой
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Путинцева поднялась на три строчки, Рыбакина осталась пятой
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков актрисы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков матери в День отца
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: