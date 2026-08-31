Убийство охотника в Мангистау: трое человек оказались на скамье подсудимых

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области рассматривается уголовное дело об убийстве охотника, передает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что суд проходит под председательством судьи Акылбека Медиева. На скамье подсудимых находятся трое человек, им предъявлено обвинение по статье "Убийство".

Рассмотрение уголовного дела началось еще в середине июля. За это время суд заслушал показания нескольких свидетелей.

Очередное судебное заседание назначено на 3 сентября.

О факте убийства стало известно 9 декабря 2025 года. Сам инцидент произошел ночью 2 декабря. Двое друзей вышли на лодке на охоту на птиц в Каракиянском районе. В результате 49-летний мужчина случайно выстрелил из ружья в 52-летнего напарника. Ранение оказалось смертельным.