Стали известны подробности ДТП во время чемпионского парада "Ливерпуля"
Фото: Instagram/liverpoolfc
К этому часу стало известно, что 65 болельщиков пострадали при наезде автомобиля во время парада "Ливерпуля". Неизвестный водитель пытался объехать заграждение за машиной скорой помощи, но в итоге не справился с управлением и совершил ДТП, сообщает Zakon.kz.
По сведениям BBC, подозреваемым оказался 53-летний британец, при этом полиция не связывает данное происшествие с терроризмом.
В результате ДТП пострадали 65 человек, 11 из них сейчас находятся в больницах Ливерпуля.
"Водитель автомобиля Ford Galaxy, который стал виновником инцидента, смог проехать за машиной скорой помощи до Уотер-стрит после того, как ограждение на дороге был временно снято, чтобы бригада скорой помощи могла оказать помощь человеку с подозрением на сердечный приступ. Мы не рассматриваем этот случай как акт терроризма".Помощница главного констебля Мерсисайда Дженни Симс
В данное время водитель задержан по подозрению в покушении на убийство, а также в опасном вождении и нахождении за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Этот инцидент произошел в ночь на 26 мая, когда автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков в Ливерпуле.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript