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Спорт

Стали известны подробности ДТП во время чемпионского парада "Ливерпуля"

Футбол Наезд Водителя, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 17:00 Фото: Instagram/liverpoolfc
К этому часу стало известно, что 65 болельщиков пострадали при наезде автомобиля во время парада "Ливерпуля". Неизвестный водитель пытался объехать заграждение за машиной скорой помощи, но в итоге не справился с управлением и совершил ДТП, сообщает Zakon.kz.

По сведениям BBC, подозреваемым оказался 53-летний британец, при этом полиция не связывает данное происшествие с терроризмом.

В результате ДТП пострадали 65 человек, 11 из них сейчас находятся в больницах Ливерпуля.

"Водитель автомобиля Ford Galaxy, который стал виновником инцидента, смог проехать за машиной скорой помощи до Уотер-стрит после того, как ограждение на дороге был временно снято, чтобы бригада скорой помощи могла оказать помощь человеку с подозрением на сердечный приступ. Мы не рассматриваем этот случай как акт терроризма".Помощница главного констебля Мерсисайда Дженни Симс

В данное время водитель задержан по подозрению в покушении на убийство, а также в опасном вождении и нахождении за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Этот инцидент произошел в ночь на 26 мая, когда автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков в Ливерпуле.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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