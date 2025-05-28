Стали известны подробности ДТП во время чемпионского парада "Ливерпуля"

К этому часу стало известно, что 65 болельщиков пострадали при наезде автомобиля во время парада "Ливерпуля". Неизвестный водитель пытался объехать заграждение за машиной скорой помощи, но в итоге не справился с управлением и совершил ДТП, сообщает Zakon.kz.

По сведениям BBC, подозреваемым оказался 53-летний британец, при этом полиция не связывает данное происшествие с терроризмом.

В результате ДТП пострадали 65 человек, 11 из них сейчас находятся в больницах Ливерпуля.

"Водитель автомобиля Ford Galaxy, который стал виновником инцидента, смог проехать за машиной скорой помощи до Уотер-стрит после того, как ограждение на дороге был временно снято, чтобы бригада скорой помощи могла оказать помощь человеку с подозрением на сердечный приступ. Мы не рассматриваем этот случай как акт терроризма". Помощница главного констебля Мерсисайда Дженни Симс

В данное время водитель задержан по подозрению в покушении на убийство, а также в опасном вождении и нахождении за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Этот инцидент произошел в ночь на 26 мая, когда автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков в Ливерпуле.

