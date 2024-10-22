Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На медсестру в СКО завели уголовное дело после смерти двоих детей

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, участок полиции , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 04:40 Фото: Zakon.kz
На севере Казахстана после смертельного отравления детей заведено уголовное дело на медсестру, сообщает Zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области начато расследование по статье о ненадлежащем выполнении обязанностей медицинским работником, повлекшем смерть двух или более лиц. Это продолжение истории, когда в июне этого года в селе Надёжка насмерть отравились двое детей. Мальчику было три года, а девочке семь лет. Об этом пишет "Петропавловск.news".

Тогда после лечения 28-летнюю мать и двоих детей после улучшения состояния выписали домой. Другие двое детей, к сожалению, скончались. Изначально фигурировала версия об отравлении пельменями, но она не подтвердилась.

"Проводится расследование", – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

На днях в дачном обществе микрорайона Заречный города Петропавловска девочка-подросток и ее бабушка получили тяжелое отравление ядовитым газом.

Читайте также

бойцы Нацгвардии помогли девушке после аварии
Бойцы Нацгвардии в Талдыкоргане помогли девушке, пострадавшей в ДТП
Легковой автомобиль потушили в Актобе
Огнеборцы Актобе показали, как тушили горящий автомобиль на проезжей части
Депутата арестовали в Карагандинской области
Угрожал ножом и пистолетом: депутата арестовали в Карагандинской области
Алия Абди
Северо-Казахстанская область 2024 год Вред здоровью Уголовный кодекс РК Врачи Медицина Полиция Семья Соболезнования
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Сына депутата Даулета Турлыханова лишили свободы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков актрисы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков матери в День отца
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: