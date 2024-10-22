На медсестру в СКО завели уголовное дело после смерти двоих детей

На севере Казахстана после смертельного отравления детей заведено уголовное дело на медсестру, сообщает Zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области начато расследование по статье о ненадлежащем выполнении обязанностей медицинским работником, повлекшем смерть двух или более лиц. Это продолжение истории, когда в июне этого года в селе Надёжка насмерть отравились двое детей. Мальчику было три года, а девочке семь лет. Об этом пишет "Петропавловск.news".

Тогда после лечения 28-летнюю мать и двоих детей после улучшения состояния выписали домой. Другие двое детей, к сожалению, скончались. Изначально фигурировала версия об отравлении пельменями, но она не подтвердилась.

"Проводится расследование", – сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

На днях в дачном обществе микрорайона Заречный города Петропавловска девочка-подросток и ее бабушка получили тяжелое отравление ядовитым газом.