11-летняя девочка попала в реанимацию после ДТП с трактором в Павлодарской области

Авария произошла на трассе Омск – Майкапчагай. Недалеко от села Аккулы столкнулись трактор МТЗ-82 и Lada Granta, сообщает Zakon.kz.

В результате ДТП три пассажира Lada Granta, среди них двое детей, с различными травмами госпитализированы в больницу, пишет Pavlodarnews.kz со ссылкой на областной Департамент полиции региона.

Одну из пострадавших, девочку 2013 года рождения, после лабораторных исследований санавиацией в сопровождении врача реаниматолога и нейрохирурга доставили в детскую областную больницу.

Вердикт медиков: политравма, ушиб головного мозга тяжелой степени и кома второй степени. Состояние оценивается как крайне тяжелое.

Ранее в Алматы автоледи в нетрезвом состоянии стала виновницей аварии.