11-летняя девочка попала в реанимацию после ДТП с трактором в Павлодарской области
Фото: Zakon.kz
Авария произошла на трассе Омск – Майкапчагай. Недалеко от села Аккулы столкнулись трактор МТЗ-82 и Lada Granta, сообщает Zakon.kz.
В результате ДТП три пассажира Lada Granta, среди них двое детей, с различными травмами госпитализированы в больницу, пишет Pavlodarnews.kz со ссылкой на областной Департамент полиции региона.
Одну из пострадавших, девочку 2013 года рождения, после лабораторных исследований санавиацией в сопровождении врача реаниматолога и нейрохирурга доставили в детскую областную больницу.
Вердикт медиков: политравма, ушиб головного мозга тяжелой степени и кома второй степени. Состояние оценивается как крайне тяжелое.
Ранее в Алматы автоледи в нетрезвом состоянии стала виновницей аварии.
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