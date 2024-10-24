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15-летнего парня насмерть переехал экскаватор в Алматы

Стоп , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 18:54 Фото: Zakon.kz
Как рассказали в дежурной части местной полицейской службы, данное дорожно-транспортное случилось сегодня, 24 октября 2024 года, в 08:10 в Алатауском районе мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

В ДП рассказали, что 15-летний юноша, управляя мопедом, следуя по улице Доспанова в микрорайоне "Алгабас" в северном направлении, допустил столкновение с автомашиной марки Chevrolet, которая следовала попутно.

"В результате мопед опрокинулся. Далее на упавшего на проезжую часть 15-летнего пассажира мопеда допустил наезд экскаватор". Пресс-служба ДП Алматы

Подросток от полученных травм, к сожалению, скончался.

По факту ДТП, повлекшего смерть человека, начато досудебное расследование.

А в Павлодарской области в ДТП с трактором серьезно пострадала 11-летняя девочка.

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