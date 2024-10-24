Костанайские спасатели предотвратили взрыв в жилом доме
Фото: скриншот видео
24 октября в одном из частных жилых домов, расположенных в селе Фёдоровка одноименного района Костанайской области, на кухне вспыхнул пожар, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, огнеборцы, прибывшие на место происшествия, вынесли из горящего дома на безопасное расстояние газовый баллон объемом 50 л и ликвидировали пожар.
"МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности!" – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что горящий балкон в Алматы чуть не привел к трагедии.
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