Костанайские спасатели предотвратили взрыв в жилом доме

24 октября в одном из частных жилых домов, расположенных в селе Фёдоровка одноименного района Костанайской области, на кухне вспыхнул пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огнеборцы, прибывшие на место происшествия, вынесли из горящего дома на безопасное расстояние газовый баллон объемом 50 л и ликвидировали пожар.

"МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности!" – говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что горящий балкон в Алматы чуть не привел к трагедии.