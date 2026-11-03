Спасатели предотвратили возможный взрыв во время пожара в Жетысу

На пульт "112" области Жетысу поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Булакты Алакольского района. По прибытии пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание жилого дома, сообщает Zakon.kz.

В ходе тушения спасатели вынесли на безопасное расстояние два газовых баллона объемом по 25 л каждый. Это позволило предотвратить угрозу возможного взрыва.

Пожар полностью ликвидирован. Во время инцидента никто не пострадал.

МЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, правильно эксплуатируйте газовое оборудование и не оставляйте без внимания потенциальные источники опасности.

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