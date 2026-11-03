Спасатели предотвратили возможный взрыв во время пожара в Жетысу
Фото: пресс-служба МЧС РК
На пульт "112" области Жетысу поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Булакты Алакольского района. По прибытии пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание жилого дома, сообщает Zakon.kz.
В ходе тушения спасатели вынесли на безопасное расстояние два газовых баллона объемом по 25 л каждый. Это позволило предотвратить угрозу возможного взрыва.
Пожар полностью ликвидирован. Во время инцидента никто не пострадал.
МЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, правильно эксплуатируйте газовое оборудование и не оставляйте без внимания потенциальные источники опасности.
Ранее сообщалось, что в Астане загорелось двухэтажное кафе.
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