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Происшествия

Спасатели предотвратили возможный взрыв во время пожара в Жетысу

Спасатели предотвратили возможный взрыв во время пожара в Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 23:45 Фото: пресс-служба МЧС РК
На пульт "112" области Жетысу поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Булакты Алакольского района. По прибытии пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание жилого дома, сообщает Zakon.kz.

В ходе тушения спасатели вынесли на безопасное расстояние два газовых баллона объемом по 25 л каждый. Это позволило предотвратить угрозу возможного взрыва.

Пожар полностью ликвидирован. Во время инцидента никто не пострадал.

МЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, правильно эксплуатируйте газовое оборудование и не оставляйте без внимания потенциальные источники опасности.

Ранее сообщалось, что в Астане загорелось двухэтажное кафе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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