Жители Тараза просят объяснить причины закрытия на замок футбольного поля

Закрытое на замок детское футбольное поле в спальном районе города Тараз вызвало сильную обеспокоенность у горожан, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что из-за навесного замка, дети проникают на его территорию через отверстие в металлической сетке.

Так 26 октября городской Instagram-паблик TARAZ NEWS обратился к городским чиновникам с просьбой разъяснить причины, по которым поле закрыто.

"Возможно есть вероятность пересмотреть правила доступа или ситуацию с замком", – говорится в публикации.

На днях стало известно, что в трехлетнем плане развития города Тараз особое внимание уделено вопросу эффективной работы общественного транспорта и запуску новых маршрутов. В этой связи в город доставили еще 16 новых автобусов.