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Жители Тараза просят объяснить причины закрытия на замок футбольного поля

Детский лагерь, летний лагерь, лагерь для детей, лагерь для подростков, лагерь для школьников, лагерь для учеников, школьные каникулы, летние каникулы, подростки, школьники, дети, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 07:07 Фото: Zakon.kz
Закрытое на замок детское футбольное поле в спальном районе города Тараз вызвало сильную обеспокоенность у горожан, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что из-за навесного замка, дети проникают на его территорию через отверстие в металлической сетке.

Так 26 октября городской Instagram-паблик TARAZ NEWS обратился к городским чиновникам с просьбой разъяснить причины, по которым поле закрыто.

"Возможно есть вероятность пересмотреть правила доступа или ситуацию с замком", – говорится в публикации.

На днях стало известно, что в трехлетнем плане развития города Тараз особое внимание уделено вопросу эффективной работы общественного транспорта и запуску новых маршрутов. В этой связи в город доставили еще 16 новых автобусов.

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