Спасатели помогли малышу, который вывихнул руку в машине по пути в Астану

Сотрудники Центра медицины катастроф пришли на помощь годовалому малышу, который пострадал во время поездки из Алматы в Астану, сообщает Zakon.kz.

Молодая мама решила в дороге покормить ребенка. Из-за неосторожных действий в замкнутом пространстве машины малыш получил вывих локтевого сустава.

"Выяснив по телефону детали происшествия опытные сотрудники Центра медицины катастроф МЧС предложили родителям сократить время и проехать в сторону трассового медико-спасательного пункта "Балхаш", в то время как бригада экстренного реагирования выедет навстречу", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Фото: МЧС РК

Встретив пострадавшего малыша на трассе, спасатели сделали ему обезболивание и перевязку, а затем успокоили напуганную маму и отвезли их в многопрофильную больницу Балхаша.

В ночь на 12 октября 2024 года четырех человек спасли из снежного плена на трассе Астана – Павлодар. Для эвакуации граждан на место вызова был направлен личный состав ДЧС Акмолинского региона на высокопроходимой технике.