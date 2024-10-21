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Законодательство РК

В Алматы водитель автобуса бутылкой отбивался от мужчины с острым предметом в руке

Автобус, водитель, конфликт на дороге, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 14:05 Фото: рixabay
Очередной инцидент с участием водителя пассажирского автобуса в Алматы попал на видео, сообщает Zakon.kz.

Как пишут в соцсетях, утром 21 октября на проспекте Назарбаева мужчина пнул по закрытым дверям автобуса, после чего вышел водитель и стал его ругать.

"Спустя несколько минут мужчина достал предмет, похожий на лезвие, и стал угрожать водителю. На записи видно, как водитель защищается. В конечном итоге водитель закрыл двери автобуса и уехал. Инцидент вызвал беспокойство у пассажиров и прохожих", – говорится в подписи к видео.

В полиции Алматы сообщили, что по данному факту проводится проверка.


"Обстоятельства устанавливаются. Вместе с тем действиям каждого участника конфликта будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством РК", – прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Весной 2024 года в Алматы водитель автобуса получил ножевое ранение. В другом случае пассажир с кулаками накинулся на водителя 98-го маршрута. 

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