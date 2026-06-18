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Происшествия

Поджог детской площадки в Триатлон-парке Астаны: полиция раскрыла новые детали

пожар парк астана полиция подростки, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 08:12 Фото: threads/kaizen_run
В Астане подростков подозревают в поджоге детской площадки. Новые детали инцидента раскрыли в пресс-службе Департамента полиции столицы, передает Zakon.kz.

По предварительной информации, рано утром четверо школьников подожгли газон. Их родителей уже привлекли к ответственности, сообщает телеканал КТК.

Пламя охватило 25 квадратных метров. По факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело.

"Департамент полиции напоминает родителям о необходимости осуществлять постоянный контроль за местонахождением и досугом своих детей. Отсутствие должного внимания со стороны взрослых может привести к совершению противоправных действий, создать угрозу безопасности окружающих и повлечь предусмотренную законом ответственность", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Ранее видео с полыхающей площадкой и распространяющимся густым черным дымом было опубликовано в Threads. На кадрах можно было заметить, что очевидцы пытались тушить пожар.

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Канат Болысбек
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