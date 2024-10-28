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Законодательство РК

Житель Семея ограбил магазин при помощи зажигалки

При помощи зажигалки в виде пистолета житель Семея украл пару бутылок вина, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 18:27 Фото: pixabay
В Семее 41-летний мужчина угрожал кассиру магазина пистолетом-зажигалкой Pietro Beretta, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемый угрожал кассиру в магазине и похитил две бутылки вина на сумму 1200 тенге.

"В ходе оперативных мероприятий он был задержан, а похищенное вино уже успел употребить. Ранее мужчина был осужден за кражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы или ограничения свободы с конфискацией имущества", – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Ранее сообщалось, что иностранца оштрафовали за махинации с казахстанскими документами в Семее.

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