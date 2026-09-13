Пожарные предотвратили возможный взрыв в магазине Семея

Пожар произошел в продуктовом магазине на улице Целинной в Семее. Сообщение о возгорании поступило на пульт "112", сообщает Zakon.kz.

К месту происшествия силы и средства МЧС направили по повышенному рангу. По прибытии первых пожарных расчетов выяснилось, что магазин пристроен к частному жилому дому. Огонь представлял угрозу для самого дома и расположенных рядом конструкций.

Спасатели оперативно приступили к тушению, подав стволы на очаг возгорания. Во время работ из горящего помещения пожарные вынесли два газовых и один кислородный баллон. Это позволило предотвратить возможный взрыв и дополнительные последствия пожара.

Благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание полностью ликвидировали.

Во время инцидента никто не пострадал.

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