Пожарные предотвратили возможный взрыв в магазине Семея
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пожар произошел в продуктовом магазине на улице Целинной в Семее. Сообщение о возгорании поступило на пульт "112", сообщает Zakon.kz.
К месту происшествия силы и средства МЧС направили по повышенному рангу. По прибытии первых пожарных расчетов выяснилось, что магазин пристроен к частному жилому дому. Огонь представлял угрозу для самого дома и расположенных рядом конструкций.
Спасатели оперативно приступили к тушению, подав стволы на очаг возгорания. Во время работ из горящего помещения пожарные вынесли два газовых и один кислородный баллон. Это позволило предотвратить возможный взрыв и дополнительные последствия пожара.
Благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание полностью ликвидировали.
Во время инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что на левом берегу Астаны потушили пятиэтажный строящийся дом.
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