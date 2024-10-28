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Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата

детей экстренно вывозят из российского пансионата, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 19:41 Фото: kz-geolog.ru
С 26 октября по 4 ноября учащихся города Кульсары, 113 мальчиков и 61 девочка, планировали отдохнуть в лечебном пансионате "Геолог Казахстана" Астраханской области (Россия). Однако всем им пришлось срочно возвращаться домой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Atyrau Online со ссылкой на Управление образования региона, всему виной стали "древесные насекомые".

"Они прибыли в пансионат 26 октября в 22:00. Однако из-за погодных условий произошел факт размножения древесных насекомых, они распространились внутри здания пансионата. В настоящее время организуются работы по очистке здания от насекомых. Сейчас проводится работа по экстренному возвращению детей домой", – рассказал руководитель Управления образования Атырауской области Марат Абуов.

Ранее сообщалось, что в Актобе осудили главу фонда за присвоение денег, собранных на лечение детей.

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