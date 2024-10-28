Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата

Фото: kz-geolog.ru

С 26 октября по 4 ноября учащихся города Кульсары, 113 мальчиков и 61 девочка, планировали отдохнуть в лечебном пансионате "Геолог Казахстана" Астраханской области (Россия). Однако всем им пришлось срочно возвращаться домой, сообщает Zakon.kz.

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