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Российский школьник сжег себя после буллинга в школе

Школьники, ученики, школа, дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, агрессивное поведение, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 02:57 Фото: pexels
Шестнадцатилетний школьник облил себя бензином, поджег и скончался от ожогов в городе Камызяке Астраханской области (Россия), сообщает Zakon.kz.

По информации astrakhanpost, подростка нашли вечером 18 ноября на берегу реки в микрорайоне Табола на окраине Камызяка. Горящего парня увидел сосед, подбежал и начал тушить. Однако подросток скончался до приезда бригады скорой помощи.

Российский школьник сжег себя после буллинга в школе, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 02:57

Фото: "Атипичная Астрахань", "Астрахань Новости".

В астраханском сегменте социальных сетей распространилась информация, что главной причиной, приведшей к огненному ЧП, стала травля парня в школе. В жестком буллинге якобы участвовали как учитель, так и его одноклассники. Так ли это – предстоит разобраться следственным органам. Проверка факта уже началась.

Ситуацию прокомментировала министр образования науки Астраханской области Марии Шалак. По ее словам, в министерстве под ее руководством создана специальная комиссия, которая, цитируем, "оказывает всевозможную помощь сотрудникам Следственного комитета в установлении всех обстоятельств происшествия".

Ранее стала известна дальнейшая судьба студентки Исламского университета Азад в Тегеране, появившейся на улице в одном нижнем белье.

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