Российский школьник сжег себя после буллинга в школе

Шестнадцатилетний школьник облил себя бензином, поджег и скончался от ожогов в городе Камызяке Астраханской области (Россия), сообщает Zakon.kz.

По информации astrakhanpost, подростка нашли вечером 18 ноября на берегу реки в микрорайоне Табола на окраине Камызяка. Горящего парня увидел сосед, подбежал и начал тушить. Однако подросток скончался до приезда бригады скорой помощи.

Фото: "Атипичная Астрахань", "Астрахань Новости".

В астраханском сегменте социальных сетей распространилась информация, что главной причиной, приведшей к огненному ЧП, стала травля парня в школе. В жестком буллинге якобы участвовали как учитель, так и его одноклассники. Так ли это – предстоит разобраться следственным органам. Проверка факта уже началась.

Ситуацию прокомментировала министр образования науки Астраханской области Марии Шалак. По ее словам, в министерстве под ее руководством создана специальная комиссия, которая, цитируем, "оказывает всевозможную помощь сотрудникам Следственного комитета в установлении всех обстоятельств происшествия".

Ранее стала известна дальнейшая судьба студентки Исламского университета Азад в Тегеране, появившейся на улице в одном нижнем белье.

