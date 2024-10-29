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Прыгали по голове, порезали ножом: массовую расправу над подростками устроили в Актобе

Драка, Актобе, избили и порезали старшеклассников, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 14:59 Фото: рixabay
В Актобе на территории школы избили и порезали старшеклассников, одному грозились отрезать ухо. Родители избитых школьников требуют справедливого наказания для преступников, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 2 октября вечером. Школьники играли в футбол на площадке школы №23. К ним подошли студенты колледжа, спровоцировали конфликт и избили их. Двух 11-классников ранили ножом.

"Наши дети играли в футбол, в это время мимо школы пробежали две группы парней, потом одна из них вернулась", – рассказала "Диапазону" мама пострадавшего старшеклассника Шынар.

По ее словам, было парней 15, они затеяли драку.

"На каждого школьника по четыре или пять человек напали, как мы позже узнали, это были студенты колледжа. Моего сына окружили пять парней. Когда он уже без сил лег на землю, ему нанесли несколько ножевых ранений в трех местах, еще немного, и лезвие в почку попало бы", – рассказала женщина.

Друга сына, по ее словам, тоже ранили ножом. И еще одному мальчику тоже сильно досталось, у него сотрясение мозга, травмирован позвоночник.

"Говорят, прям по голове у него прыгали. Сын говорит, что один из нападавших хотел ему уши ножом отрезать, он руками голову прикрыл, резко встал. Потом нападавшие быстро убежали, сын дошел до магазина, попросил закрыть изнутри, чтобы опять не напали. Потом приехала полиция, скорая помощь. В итоге трое пострадавших школьников, среди которых мой сын, лежали в больнице, у всех травмы. Были и другие избитые, но они не стали заявления писать", – рассказала Шынар.

По ее словам, видеокамера зафиксировала семерых нападавших, а на самом деле их там было человек 15.

"Спустя 19 дней не было опознания и очной ставки, мы возмущены, что следствие тянется так медленно. Из семерых, которые попали на видео, только двоих обвинили в хулиганстве, остальные на свободе", – заключила мама пострадавшего подростка.

Родители трех избитых школьников 21 октября пришли в областную прокуратуру требовать объективного расследования. Там же они встретились с руководством полиции Актобе и высказали претензии.

В полиции заявили, что принимают все меры для объективного расследования. Всех участников драки установили в ту же ночь. Сейчас идет следствие, устанавливают, что делал каждый. Сложность в том, что все они несовершеннолетние, среди них есть жители Шалкарского и других районов. Допросы с ними можно проводить только в присутствии законных представителей, на это нужно время. Только в отношении двоих задержанных применили санкцию в виде содержания под стражей, это те, у кого был нож. В полиции заверили, что следствие по делу об избиении школьников идет в полной мере.

27 октября в Алматы между двумя мужчинами произошел конфликт, который закончился поножовщиной.

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