Жуткое столкновение: два человека погибли в аварии на трассе Алматы – Бишкек

В Алматинской области на трассе Алматы – Бишкек сегодня, 29 октября 2024 года, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и минивэна. Авария унесла жизни двух человек, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, грузовик Howo двигался в сторону Бишкека, а минивэн Toyota Previa ему навстречу. На 128 км автодороги водитель минивэна выехал на полосу встречного движения, чтобы совершить обгон. Но, по всей видимости, что-то он не рассчитал. Водитель увидел движущийся навстречу грузовик, но по какой-то причине не смог вернуться обратно на свою полосу. Он стал давить на тормоз, о чем свидетельствует тормозной путь.

Фото: Zakon.kz

Водитель грузовика тоже стал тормозить, увидев движущийся навстречу минивэн. Но ничего более он сделать не мог, так как на данном участке трассы проводится реконструкция.

Фото: Zakon.kz

В результате произошло жуткое лобовое столкновение, от мощного удара которого водитель и пассажир Toyota Previa вылетели из салона автомобиля и упали позади грузовика, в то время как Howo тащил минивэн вперед.

Фото: Zakon.kz

Водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Все обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.

Обновлено в 17:06

Как уточнили в Департаменте полиции Алматинской области, смертельное ДТП произошло на 115 км республиканской трассы Алматы – Бишкек, проходящей в Жамбылском районе.

"Водитель Toyota Previa допустил выезд на встречную полосу движения, спровоцировав тем самым столкновение с грузовой автомашиной Sinotruk Howo. В результате дорожной аварии водитель Toyota Previa и его пассажир от полученных травм скончались на месте. По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело. Полиция призывает водителей не игнорировать требования дорожной безопасности, строго соблюдать правила дорожного движения РК, в особенности – скоростной режим и правила маневрирования". Пресс-служба ДП Алматинской области

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