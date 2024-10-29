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В Жамбылской области обнаружены тела двух подростков, проживавших на одной улице

Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 23:12 Фото: freepik
В селе Туймекент Жамбылской области обнаружены тела двух подростков, погибших с разницей в один день, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 29 октября телеканал "КТК", оба юноши проживали на одной улице и были знакомы.

По данным следствия, тела 15-летнего студента и 16-летнего школьника нашли на различных участках села. Первый подросток был найден накануне на вышке связи, где его тело обнаружил младший брат. На следующий день в сарае своего дома было найдено тело его знакомого, ученика местной школы.

По словам соседей, подростки происходили из многодетных семей и отличались хорошим поведением. В полиции подтвердили, что оба случая расследуются по статье "Доведение до самоубийства" и официально не связаны между собой. Тем не менее, в селе работает комиссия из психологов, педагогов и инспекторов для оказания поддержки жителям и выяснения причин произошедшего.

Руководитель пресс-службы полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова уточнила, что по обоим случаям начато досудебное расследование.

"По данным фактам сотрудниками Байзакского районного отдела полиции начаты досудебные расследования. Для выяснения подробных обстоятельств произошедшего проводятся необходимые комплексные следственные мероприятия. Оба случая не связаны между собой, погибшие не являются родственниками", – рассказали в ДП.

Ранее заместитель Генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгелдиев в кулуарах Мажилиса 2 октября 2024 года высказался о взаимосвязи детского суицида в стране с опасными онлайн-играми. 

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