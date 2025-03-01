Скончался трехлетний мальчик, который упал со стула и проткнул ножом глаз в Петропавловске

В Петропавловске не смогли спасти трехлетнего малыша, который напоролся глазом на нож, когда упал со стула, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел 19 декабря 2025 года. Все это время мальчик находился в больнице, но вернуть его к жизни медикам так и не удалось.

"Ребенок скончался в реанимации. Поступил в многопрофильную детскую областную больницу 19 декабря 2024 года в крайне тяжелом, агональном состоянии с раной в области левой глазницы", – сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения СКО.

Ранее мама мальчика рассказывала, что сын упал со стула на кухне. Когда она вытащила нож из глаза, ребенок начал терять сознание.

В больнице малышу сразу были начаты реанимационные мероприятия, которые прошли успешно. Врачи смогли восстановить ему сердечно-легочную деятельность, но затем мальчик впал в кому и, не выходя из нее, умер спустя чуть более двух месяцев.