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Происшествия

Скончался трехлетний мальчик, который упал со стула и проткнул ножом глаз в Петропавловске

Пустая палата, больница, лечение, медицинские приборы , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 14:54 Фото: primeminister.kz
В Петропавловске не смогли спасти трехлетнего малыша, который напоролся глазом на нож, когда упал со стула, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел 19 декабря 2025 года. Все это время мальчик находился в больнице, но вернуть его к жизни медикам так и не удалось.

"Ребенок скончался в реанимации. Поступил в многопрофильную детскую областную больницу 19 декабря 2024 года в крайне тяжелом, агональном состоянии с раной в области левой глазницы", – сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения СКО.

Ранее мама мальчика рассказывала, что сын упал со стула на кухне. Когда она вытащила нож из глаза, ребенок начал терять сознание.

В больнице малышу сразу были начаты реанимационные мероприятия, которые прошли успешно. Врачи смогли восстановить ему сердечно-легочную деятельность, но затем мальчик впал в кому и, не выходя из нее, умер спустя чуть более двух месяцев.

Андрей Дюсупов
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