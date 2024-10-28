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Сожгли собаку заживо: в Атырау осудили живодеров

В Атырау осудили живодеров, сжегших заживо собаку, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 14:02 Фото: рixabay
В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрели уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, повлекшем его гибель, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На скамье подсудимых было двое подсудимых, один из которых несовершеннолетний. 

"Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия и заключениями экспертиз. Решением суда подсудимые признаны виновными по п. 2) ч. 3 ст. 316 УК", – сообщили в пресс-службе областного суда.

С учетом смягчающих обстоятельств – чистосердечного раскаяния, молодости и отсутствия судимости, а также отсутствия отягчающих обстоятельств, им назначено наказание – ограничение свободы на шесть месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.

Инцидент произошел летом 2024 года в селе Мукур Атырауской области. Живодеры привязали собаку к столбу, облили бензином и подожгли ее, в результате чего животное погибло. 

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