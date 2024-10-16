Внимание, водители: полиция Алматинской области выступила с призывом

Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматинской области опубликовала важное предупреждение для всех участников дорожного движения. Оно связано с ожидаемым ухудшением погодных условий на территории региона, сообщает Zakon.kz.

Видеообращение страж порядка опубликовано на странице ведомства в Instagram.

Правоохранители обращают внимание на несколько ключевых моментов:

перед выездом важно убедиться, что транспортное средство находится в исправном состоянии. Особое внимание следует уделить шинам, тормозной системе и освещению. В условиях гололедицы и плохой видимости исправный автомобиль значительно снижает риск аварийных ситуаций.

водителям рекомендуется строго придерживаться скоростного режима, особенно при сложных погодных условиях, таких как дождь, снегопад или туман. Сниженная скорость поможет предотвратить заносы и столкновения, а также даст больше времени для реагирования на непредвиденные обстоятельства.

особенно важно соблюдать все правила дорожного движения. Водителям следует быть внимательными к пешеходам, другим автомобилям и неожиданным препятствиям на дороге.

не стоит игнорировать и меры личной безопасности. Водителям рекомендуется воздержаться от лишних поездок, если погодные условия становятся слишком опасными. Пешеходам важно быть заметными на дороге, особенно в темное время суток, используя светоотражающие элементы на одежде.

"Жителей региона призываем проявлять ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих, а также следить за обновлениями прогноза погоды и реагировать на рекомендации компетентных органов". Пресс-служба ДП Алматинской области

Непогода разыгралась по всему Казахстану. К примеру, в Алматы сегодня, 16 октября 2024 года, пошел первый снег. Кроме того, синоптики решили не ждать и рассказать, какие сюрпризы ждут жителей страны уже в ноябре.