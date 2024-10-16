Внимание, водители: полиция Алматинской области выступила с призывом
Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматинской области опубликовала важное предупреждение для всех участников дорожного движения. Оно связано с ожидаемым ухудшением погодных условий на территории региона, сообщает Zakon.kz.
Видеообращение страж порядка опубликовано на странице ведомства в Instagram.
Правоохранители обращают внимание на несколько ключевых моментов:
- перед выездом важно убедиться, что транспортное средство находится в исправном состоянии. Особое внимание следует уделить шинам, тормозной системе и освещению. В условиях гололедицы и плохой видимости исправный автомобиль значительно снижает риск аварийных ситуаций.
- водителям рекомендуется строго придерживаться скоростного режима, особенно при сложных погодных условиях, таких как дождь, снегопад или туман. Сниженная скорость поможет предотвратить заносы и столкновения, а также даст больше времени для реагирования на непредвиденные обстоятельства.
- особенно важно соблюдать все правила дорожного движения. Водителям следует быть внимательными к пешеходам, другим автомобилям и неожиданным препятствиям на дороге.
- не стоит игнорировать и меры личной безопасности. Водителям рекомендуется воздержаться от лишних поездок, если погодные условия становятся слишком опасными. Пешеходам важно быть заметными на дороге, особенно в темное время суток, используя светоотражающие элементы на одежде.
"Жителей региона призываем проявлять ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих, а также следить за обновлениями прогноза погоды и реагировать на рекомендации компетентных органов".Пресс-служба ДП Алматинской области
Непогода разыгралась по всему Казахстану. К примеру, в Алматы сегодня, 16 октября 2024 года, пошел первый снег. Кроме того, синоптики решили не ждать и рассказать, какие сюрпризы ждут жителей страны уже в ноябре.
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