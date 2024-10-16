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Внимание, водители: полиция Алматинской области выступила с призывом

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 16:50 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматинской области опубликовала важное предупреждение для всех участников дорожного движения. Оно связано с ожидаемым ухудшением погодных условий на территории региона, сообщает Zakon.kz.

Видеообращение страж порядка опубликовано на странице ведомства в Instagram.

Правоохранители обращают внимание на несколько ключевых моментов:

  • перед выездом важно убедиться, что транспортное средство находится в исправном состоянии. Особое внимание следует уделить шинам, тормозной системе и освещению. В условиях гололедицы и плохой видимости исправный автомобиль значительно снижает риск аварийных ситуаций.
  • водителям рекомендуется строго придерживаться скоростного режима, особенно при сложных погодных условиях, таких как дождь, снегопад или туман. Сниженная скорость поможет предотвратить заносы и столкновения, а также даст больше времени для реагирования на непредвиденные обстоятельства.
  • особенно важно соблюдать все правила дорожного движения. Водителям следует быть внимательными к пешеходам, другим автомобилям и неожиданным препятствиям на дороге.
  • не стоит игнорировать и меры личной безопасности. Водителям рекомендуется воздержаться от лишних поездок, если погодные условия становятся слишком опасными. Пешеходам важно быть заметными на дороге, особенно в темное время суток, используя светоотражающие элементы на одежде.
"Жителей региона призываем проявлять ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих, а также следить за обновлениями прогноза погоды и реагировать на рекомендации компетентных органов".Пресс-служба ДП Алматинской области

Непогода разыгралась по всему Казахстану. К примеру, в Алматы сегодня, 16 октября 2024 года, пошел первый снег. Кроме того, синоптики решили не ждать и рассказать, какие сюрпризы ждут жителей страны уже в ноябре.

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