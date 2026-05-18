#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
470.17
547.47
6.42
Происшествия

Замначальника полиции сбил насмерть жену на трассе в Алматинской области: подозреваемый задержан

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 11:14 Фото: Zakon.kz
Пару дней назад в социальных сетях появилась информация, что заместитель начальника отдела полиции Балхашского района насмерть сбил супругу на трассе. Ее прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Так, 16 мая 2026 года журналист Михаил Козачков у себя в Telegram-канале написал:

"Пишут, что в Алматинской области произошло смертельное ДТП с участием заместителя начальника отдела полиции Балхашского района Бауыржана Кабдулданова. По предварительным данным, он сбил на трассе свою супругу".

заместитель начальника Отдела полиции Балхашского района Бауыржан Кабдулданов, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 11:14

Фото: polisia.kz

Стало известно, что подозреваемый задержан.

"Сотрудниками полиции задержан и водворен в ИВС 37-летний мужчина, подозреваемый в совершении наезда на супругу. В результате происшествия женщина скончалась на месте от полученных травм. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области сегодня, 18 мая.

Отмечается, что ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции области.

"Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – заключили в пресс-службе ДП.

16 мая 2026 года сообщалось, что автобус насмерть сбил мать двоих детей на пешеходном переходе в Талдыкоргане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
20:40, 20 декабря 2024
Полицейского сбили насмерть на трассе в Алматинской области из-за гололеда
мать подозревают в гибели младенца в Алматинской области
18:50, 30 октября 2024
В убийстве младенца в Алматинской области полиция подозревает его мать
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
16:15, 29 августа 2025
Полицейский в Шымкенте насмерть сбил женщину
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Трикоз официально возглавил сборную РК по волейболу
11:05, Сегодня
Стало известно имя нового главного тренера сборной Казахстана по волейболу
Конор Макгрегор
10:50, Сегодня
Назван фаворит в бою Конора Макгрегора и бывшего чемпиона UFC
Шесть главных обидчиков казахстанского бокса из Узбекистана
10:37, Сегодня
Шесть главных обидчиков казахстанского бокса из Узбекистана
Аянат Жумагали
10:34, Сегодня
Женская сборная Казахстана по тяжёлой атлетике получила главного тренера
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: