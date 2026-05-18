Замначальника полиции сбил насмерть жену на трассе в Алматинской области: подозреваемый задержан

Пару дней назад в социальных сетях появилась информация, что заместитель начальника отдела полиции Балхашского района насмерть сбил супругу на трассе. Ее прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Так, 16 мая 2026 года журналист Михаил Козачков у себя в Telegram-канале написал:

"Пишут, что в Алматинской области произошло смертельное ДТП с участием заместителя начальника отдела полиции Балхашского района Бауыржана Кабдулданова. По предварительным данным, он сбил на трассе свою супругу".

Стало известно, что подозреваемый задержан.

"Сотрудниками полиции задержан и водворен в ИВС 37-летний мужчина, подозреваемый в совершении наезда на супругу. В результате происшествия женщина скончалась на месте от полученных травм. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области сегодня, 18 мая.

Отмечается, что ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции области.

"Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – заключили в пресс-службе ДП.

16 мая 2026 года сообщалось, что автобус насмерть сбил мать двоих детей на пешеходном переходе в Талдыкоргане.