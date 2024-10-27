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12 прорывов на теплотрассе произошли в Актау

12 прорывов на теплотрассе произошли в Актау , фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 18:17 Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
В Актау рабочие 27 октября устраняют 12 прорывов на тепловых сетях, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на акимат города, бригады "Каспий жылу, су арнасы" трудятся круглосуточно, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

По данным акимата, ремонтные работы проводятся в разных микрорайонах города, включая участки возле дома №45 в 3 микрорайоне, дома №14 в 8 микрорайоне, дома №18 в 15 микрорайоне, дома №10б в 22 микрорайоне и дома №7 в 11 микрорайоне. 

Аким Актау Абилкаир Байпаков лично проверил ход работ и дал указание обслуживающим организациям следить за регулировкой подачи тепла.

"Тепло уже поступает в дома, однако возможны проблемы с равномерностью обогрева из-за скопления воздуха в системах и неполного открытия вентилей. Наладочные работы должны вестись под строгим контролем", — подчеркнул аким.

Ранее сообщалось, что знаменитые пальмы исчезнут с набережной в Актау

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