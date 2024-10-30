Житель Алматы впал в кому из-за вишневой косточки

33-летний мужчина едва не умер из-за вишневой косточки, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы управления общественного здравоохранения города Алматы, до происшествия мужчина выпил стакан домашнего вишневого вина с вишневыми косточками. Приехавшая "скорая" доставила его в городскую клиническую больницу №7, где пациента сразу же встретила реанимационная бригада.

"Вишневая косточка выделяет синильную кислоту", – рассказала врач реаниматолог городской клинической больницы №7 Клара Жармагамбетова.

По информации пресс-службы больницы, содержащийся в вишневых косточках гликозид амигдалин, попадая в желудок, под действием желудочного сока может привести к образованию сильного яда – синильной кислоты, которая может вызвать отравление и даже убить человека. В настойке же или домашнем вине синильная кислота может содержаться в значительном количестве, поэтому врачи советуют не глотать вишневые косточки.

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