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Житель Алматы впал в кому из-за вишневой косточки

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 03:44 Фото: Zakon.kz
33-летний мужчина едва не умер из-за вишневой косточки, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы управления общественного здравоохранения города Алматы, до происшествия мужчина выпил стакан домашнего вишневого вина с вишневыми косточками. Приехавшая "скорая" доставила его в городскую клиническую больницу №7, где пациента сразу же встретила реанимационная бригада.

"Вишневая косточка выделяет синильную кислоту", – рассказала врач реаниматолог городской клинической больницы №7 Клара Жармагамбетова.

По информации пресс-службы больницы, содержащийся в вишневых косточках гликозид амигдалин, попадая в желудок, под действием желудочного сока может привести к образованию сильного яда – синильной кислоты, которая может вызвать отравление и даже убить человека. В настойке же или домашнем вине синильная кислота может содержаться в значительном количестве, поэтому врачи советуют не глотать вишневые косточки.

Ко Дню Республики в Алматы открыли новую врачебную амбулаторию.

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