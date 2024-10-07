Задержание наркотрафаретчика показала полиция Алматы

В Алматы задержали 33-летнего мужчину, которого в полиции назвали наркотрафаретчиком, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, на пересечении улиц Богенбай батыра и Чокина мужчина наносил на фасады зданий и поверхности надписи.

"Поздно вечером злоумышленник, вооружившись трафаретом с нарконадписью и другим "художественным" инвентарем, направился во дворы домов. Рядом с ним – спутница. Так молодые люди подумали, что не привлекут внимания. Однако тщетно: они задержаны. Роль девушки будет установлена в ходе следствия. Подозреваемый взят под стражу. По факту пропаганды или незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров начато досудебное расследование", – сообщил заместитель начальника Управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.

Задержанный, к слову, ранее был судим за наркопреступление.

В настоящее время устанавливаются его "работодатели", проводятся оперативные мероприятия.

4 октября в полиции Алматы рассказали о ликвидации крупной нарколаборатории, обустроенной в частном доме.