Задержание наркотрафаретчика показала полиция Алматы
Фото: ДП Алматы
В Алматы задержали 33-летнего мужчину, которого в полиции назвали наркотрафаретчиком, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции, на пересечении улиц Богенбай батыра и Чокина мужчина наносил на фасады зданий и поверхности надписи.
"Поздно вечером злоумышленник, вооружившись трафаретом с нарконадписью и другим "художественным" инвентарем, направился во дворы домов. Рядом с ним – спутница. Так молодые люди подумали, что не привлекут внимания. Однако тщетно: они задержаны. Роль девушки будет установлена в ходе следствия. Подозреваемый взят под стражу. По факту пропаганды или незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров начато досудебное расследование", – сообщил заместитель начальника Управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.
Задержанный, к слову, ранее был судим за наркопреступление.
В настоящее время устанавливаются его "работодатели", проводятся оперативные мероприятия.
4 октября в полиции Алматы рассказали о ликвидации крупной нарколаборатории, обустроенной в частном доме.
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