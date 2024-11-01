В Астане сотрудники МЧС спасли упавшего в яму пса
Фото: пресс-служба МЧС РК
Жительница столицы услышала на дне ямы жалобный лай и обратилась к спасателям за помощью, сообщает Zakon.kz.
Оказалось, собака свалилась в вырытую траншею глубиной около двух метров.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Бедолага провела в западне несколько часов, дожидаясь помощи. Спасатели при помощи петли аккуратно вызволили собаку из ямы и выпустили ее на волю.
Ранее в Актюбинской области спасатели МЧС эвакуировали трех человек.
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