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В Актюбинской области спасатели МЧС эвакуировали трех человек

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, противопожарная служба, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарная часть, пожарный автомобиль, пожар в жилом доме, пожар в ЖК, пожар в многоквартирном доме, пожар в доме, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 07:19 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
1 ноября 2024 года в 30 км от села Уил в грязи застрял минивэн, в котором находились три человека, сообщает Zakon.kz.

Спасатели эвакуировали их в ближайший населенный пункт.

В Актюбинской области спасатели МЧС эвакуировали трех человек , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 07:19

Фото: пресс-служба МЧС РК

К счастью они не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее сообщалось, что пожарные Алматы спасли от взрыва легковой автомобиль.

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