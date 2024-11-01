В Актюбинской области спасатели МЧС эвакуировали трех человек
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
1 ноября 2024 года в 30 км от села Уил в грязи застрял минивэн, в котором находились три человека, сообщает Zakon.kz.
Спасатели эвакуировали их в ближайший населенный пункт.
Фото: пресс-служба МЧС РК
К счастью они не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась.
Ранее сообщалось, что пожарные Алматы спасли от взрыва легковой автомобиль.
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