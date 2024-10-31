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За какой срок делают экспертизу синтетических наркотиков в Казахстане

Таблетки, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 12:30 Фото: pixabay
Центр судебных экспертиз Министерства юстиции сократил срок экспертиз синтетических наркотиков до одних суток, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил на пресс-конференции 31 октября официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали, экспертиза синтетических наркотиков из года в год вытесняет исследование наркотиков растительного происхождения.

С 1 января 2024 года предусмотрено поэтапное снижение сроков производства судебных экспертиз по определению синтетических наркотиков с 30 до 5 суток.

"В Центр судебной экспертизы Министерства юстиции с 1 января по настоящее время по наркотикам назначено около 1500 экспертиз, из них в срок до одних суток выполнено более 95%", – сказал Талгат Уали.

В июне и августе 2024 года организованы обучающие семинары для всех судебных экспертов по исследованию синтетических наркотиков. Все территориальные подразделения обеспечены необходимым оборудованием для экспертиз.

Ранее сообщалось, что сточные воды возле школ в Астане впервые проверили на наличие наркотиков.

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