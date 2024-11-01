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Дети застряли на балконе пятого этажа в Кульсары

Полицейские помогли детям в Кульсары, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 20:23 Фото: Zakon.kz
Полицейские Кульсары спасли детей четырех и шести лет, оставшихся без присмотра на балконе пятого этажа жилой многоэтажки, сообщает Zakon.kz.

Во время ночного патрулирования участковые инспекторы полиции услышали детский плач, доносящийся с верхних этажей одного из многоквартирных домов. Они увидели, что двое маленьких детей выглядывают через балкон на пятом этаже.


"Полицейские немедленно поднялись в квартиру по строительным лесам, установленным для ремонта фасада здания, пока их коллеги удерживали подпорки. Капитан полиции Дархан Ажигулов оперативно эвакуировал детей четырех и шести лет в безопасное место. После успешного завершения спасательной операции с родителями детей была проведена профилактическая беседа, направленная на предотвращение подобных ситуаций", – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Ранее спасатели Степногорска помогли маленьким детям, попавшим в беду.

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